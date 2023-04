Lupita Godínez apunta a la victoria contra Cynthia Calvillo en su próxima pelea en la UFC

Lupita Godínez se encuentra actualmente en el puesto 18 del ranking peso paja según el sitio rankingmma.com y robbertvanelferen.nl, por lo que una victoria contundente contra Cynthia Calvillo la podría meter entre las mejores 15 de la categoría, aunque ella, por ahora, no le presta atención a este tema y solo quiere salir con el brazo en alto.

“No sé y no me he puesto a pensar en eso, por ahora ella es la que tengo en frente, ya lo que pase después con los rankings, la verdad que no estoy enfocada en eso”, declaró.

Calvillo bajó de las 125 a 115 libras y arrastra una racha de cuatro derrotas al hilo, incluso ha ganado solo una de sus últimas seis peleas, pero la mexicana no le da importancia a estos datos, más bien muestra respeto por su rival de hoy, pues, además de ser una contrincante experimentada cuenta con choques ante otras referentes de UFC como Carla Esparza, Jessica Eye, Katlyn Chookagian y Jéssica Andrade.

“Ha tenido peleas con peleadoras difíciles, con chavas que han peleado por el título o iban a pelear por el título, si vemos su récord son derrotas con chavas con nombres grandes. Estoy muy emocionada por demostrar lo que yo he estado trabajando. Es una pelea muy buena para mí”, contó Godínez, quien también llega con un resultado adverso al haber caído en su último duelo contra Angela Hill por decisión unánime.

