LUX Fight League: Hugo Flores volverá al octagono después de un año de ausencia

Después de un año de ausencia, Hugo Flores regresa al octágono de LUX Fight League para demostrar que está listo para brincar a las grandes ligas de las Artes Marciales Mixtas.

En busca de cumplir sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, a finales de 2020 el peleador mexicano cambió su campamento a Chicago, Illinois, con el entrenador mexicano Mike Valle, quien trabaja con peleadores de UFC como Belal Muhammad, Ignacio Bahamondes, Maycee Barber y Julianna Peña.

"Ahora estoy en Chicago y creo que aquí es el lugar donde voy a despegar a donde quiero estar, ya solo es cuestión de tiempo, trabajo y obviamente paciencia. Poco a poco se van a ir dando las cosas, mientras me mantenga haciendo lo que tengo que hacer", platicó 'Hooligan' Flores en entrevista con RÉCORD.

Después de dos intentos fallidos por conquistar el título en las 155 libras, el oriundo de Tepic, Nayarit, enfrentará al costarricense Jorge Vargas en la pelea co-estelar de LUX 012 que se celebrará a puerta cerrada el 12 de marzo en Monterrey.

"Lo que me ayudó a dar vuelta a la página es pensar en el futuro, en que una victoria y una derrota no me define. Vengo emocionado, ya dejé el pasado atrás, vengo enfocado en lo que viene para mí y estoy enfocado en esta pelea", expuso Flores.

"Voy paso a paso. Ahorita estoy enfocado en ganar esta pelea, después espero tener una oportunidad para pelear otra pelea internacional o si Dios quiere en algún Contender Series o una pelea en un evento de UFC, debutar y ganar, después avanzar en la categoría. Ser campeón de UFC es una aspiración que todos tenemos pero voy paso a paso", aseguró.

El peleador mexicano ya demostró sus habilidades al presidente de UFC cuando derrotó a José Luis Verdugo dentro del programa "Dana White: Looking for a Fight" en 2018.

"Me defino como un peleador aguerrido, me gusta dar show, me gusta el intercambio. Ahora que estoy en Chicago, creo que me he vuelto un peleador más completo, entonces quiero mostrarles un poquito más de quién es Hugo Flores y de la evolución que he tenido", declaró

