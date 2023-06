Martín Bravo buscará vencer a José Ferreira en Combate Global

Tras más de un año de no tener acción, el mexicano Martín Bravo vuelve este domingo ante el chileno José Ferreira en Combate Global.

El 'Toro' tuvo su más reciente actuación en diciembre de 2021 ante José Estrada, al que venció por sumisión en el primer asalto, luego las lesiones lo aquejaron y se tomó el tiempo suficiente para regresar en óptimas condiciones.

“Fue un año difícil porque tuve varias lesiones, sí seguía entrenando, pero no como yo quería. Ya son muchos años en las artes marciales mixtas y el cuerpo lo reciente, pero mi familia, los entrenadores y los fanáticos son lo que me han impulsado a seguir en el máximo nivel, ellos son lo que me preguntan cuándo voy a pelear, los veo en la calle y me pregunta si ya voy a pelear y en parte por ellos estoy aquí”, declaró el mexicano en charla con RÉCORD.

Bravo tiene un amplio recorrido en las artes marciales mixtas. Fue ganador del The Ultimate Fighter: Latin America 3 y ha participado en otras compañías a lo largo de 11 años de carrera.

Para este domingo el mexicano se medirá a 'Tiro Loco' Ferreira, quien llega con una marca inmaculada de 10-0.

“Hay que echar mano justamente de esa mayor experiencia. Conozco a Ferreira, ya he visto sus peleas, viene con hambre y con ganas de seguir mejorando su récord, pero hay que hacer que la pelea sea bajo nuestras condiciones. Creo que vengo ágil, con buena velocidad, fuerte, descansado y con muchas ganas. Siento el ánimo de la gente que le alimenta”, afirmó el 'Toro'.

Un factor a considerar para el mexicano es que el pleito se realizará en peso pluma y no es ligero, como venían siendo las últimas peleas del chileno.

“Creo que es la primera vez que él corta peso y eso me debe favorecer. Voy a estar en mi peso ideal, la verdad es que creo que las condiciones están de mi lado, pero lo respeto mucho y no va a ser una pelea sencilla”, describió Bravo.

