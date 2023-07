¡Orgullo mexicano! Edgar Chairez debutará en UFC ante Tatsuro Taira

A lucirte con la casa llena. Edgar Chairez hará su debut en UFC este sábado en la edición 290 que se realizará en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. El artemarcialista mexicano enfrentará al japonés invicto Tatsuro Taira en una pelea pactada en las 130 libras.

Yair Rodríguez y Brandon Moreno estelarizan la cartelera con peleas titulares. “The Assassin Baby” defenderá el campeonato mosca ante Alexandre Pantoja, mientras que el “Pantera” buscará cambiar ese título interino pluma por el absoluto que posee el poderoso Alexander Volkanovski.

Para terminar de firmar la fiesta mexicana, los peleadores Jesus Aguilar y Edgar Chairez, así como la peleadora de peso paja, Yazmin Jauregui se han unido a la cartelera, por lo que se esperan que las gradas se vuelvan totalmente tricolor.

Para el “Pitbull” Chairez, esta será una experiencia totalmente nueva, pues ha entrado a recintos totalmente llenos, pero acompañando a su amigo Brandon Moreno, nunca lo ha hecho como peleador.

“Pues es que ya enfocado en la pelea no te das cuenta de nada, pero yo nunca he peleado ante tanta gente, va a ser una sensación nueva para mí. Vamos a ver cómo fluyen las cosas y creo definitivamente, a la experiencia que me han contado todos mis amigos, que si se siente una vibra extra al tener el apoyo de todo el público", señaló Edgar en entrevista con RÉCORD.

Luego de su derrota en Dana White’s Contender Series contra Clayton Carpenter, Edgar Chairez (10-4-0) siguió trabajando y consiguió dos victorias más por sumisión en Fury FC y UWC Mexico que lo han mantenido en forma para debut en UFC.

Tatsuro Taira (13-0-0) llega con tres peleas de experiencia en UFC, las tres ganadas. La última fue ante el mexicano Jesus Aguilar por sumisión.

