Paddy Pimblett sobre combate contra Rodrigo Vargas: 'Estoy listo para matarlo'

Paddy Pimblett comenzó a calentar la pelea que tendrá frente al mexicano Carlos Vargas, pues aseguró que se encuentra listo para 'matar' al oriundo de la Ciudad de México, metafóricamente hablando, en UFC Fight Night 204.

A través de su canal de Youtube, Paddy The Baddy, el británico se mostró emocionado por regresar al octágono el próximo marzo "Cinco asaltos, bien y fácil. Joder, estoy listo para matar a este mexicano. Obviamente, no quiero matarlo. No voy a hacerlo, pero metafóricamente, voy a matarlo. Pobre de él", dijo el inglés.

Asimismo, Pimblett comentó que no le importa el lugar donde se realice el combate, sin embargo, afirmó que el mexicano no volverá a ver otro ambiente como el de su país. "Una pelea es una pelea para mí. No importa dónde sea al final del día. Obviamente va a ser genial cuando salga, porque Vargas nunca volverá a estar en un ambiente así", expresó.

Rodrigo Vargas y Paddy Pimblett se enfrentarán en UFC Fight Night 204, el cual se realizará en Londres. Esta será la primera ocasión que la UFC visite el viejo continente desde el 2019. El evento tiene como combate estelar el enfrentamiento entre Alexander Volkov contra Tom Aspinall.

