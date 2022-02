Brandon Moreno sobre cuarta pelea con Figueiredo: 'Es la única que quiero'

La UFC cuenta con una rivalidad histórica en el peso mosca, pues los enfrentamientos entre Brandon Moreno contra Deiveson Figueiredo han dejado como resultado un empate, una victoria para el de Tijuana y una victoria para el brasileño.

Por ello, el peleador nacional declaró en entrevista con ESPN que se encuentra buscando un cuarto combate ante el sudamericano, resaltando que es la única que busca en estos momentos.

"Es la pelea que quiero, es la pelea que voy a empujar hasta el final y hasta que no me digan que no, la esperanza está ahí. Deiveson habló muchísimo, primero habló de pelear en México, luego dijo que en Brasil y ahora que en Estados Unidos", declaró el mexicano.

Brandon Moreno reveló que Figueiredo busca ganar una gran cantidad de dinero en su próxima pelea por lo que el único rival donde puede obtenerlo es él. "Yo escuché que dentro de la compañía es la que quieren. Vi que Deiveson quiere un millón y la única posibilidad que tiene de que se lo paguen es conmigo, no se lo van a dar con Askarov, ni con Pantoja, ni con Kai Kara-France. No quiero escuchar de nada más", comentó.

El nacido en Tijuana aseguró que ha visto el tercer enfrentamiento ante Figueiredo en repetidas ocasiones, donde consideró que él salió victorioso "Vi la pelea cuatro o cinco veces y sigo pensando que gané. Para mí no es un robo, pero desde mi perspectiva siento que gané. Trato de ver todo de lo más objetivo posible y ponerme en los zapatos de un juez que puede pensar que perdí", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UFC: JOHN CASTANEDA DERROTÓ POR SUMISIÓN A MILES JOHNS