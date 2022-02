UFC: John Castaneda buscará su segunda victoria ante Miles Johns en peso Gallo

Con una técnica de boxeo más pulida, John Castaneda (18-5) regresará esta tarde al octágono en busca de su segunda victoria en el Ultimate Fighting Championship (UFC).

Después de un año de ausencia, el peleador de raíces mexicanas buscará vencer al también estadounidense Miles Johns (12-1) en una batalla de peso Gallo en las preliminares de UFC Vegas 47.

“Este año me enfoqué en las áreas que más necesitaba en mis artes marciales mixtas, he mejorado bastante en mi striking, en mi muay thai, en mi boxeo y eso va a servirme y va a ser muy importante para una pelea, especialmente, contra un oponente como Miles Johns.

“Miles es un striker, tiene alto nivel de lucha pero como que nunca la usa, le gusta pararse y boxear. Así que creo que me sirvió el año pasado para enfocarme en mi boxeo”, platicó Castaneda en entrevista con RÉCORD.

John llega a esta batalla después de finalizar por nocaut técnico en el primer asalto a Eddie Wineland, el 20 de febrero de 2021. Mientras que Miles se presenta con una racha de dos victorias noqueando en el tercer asalto a Kevin Natividad y Anderson dos Santos.

“Espero una pelea muy fuerte en la primera ronda y media, creo que Miles es un peleador con un estilo de mucho poder pero se cansa bien rápido y nada más tengo que esperarme y ser paciente. Creo que lo puedo terminar en la segunda o tercera ronda”, declaró el peleador de herencia mexicana.

“Es un boxeador, es muy atlético, tiene buen poder, también es muy rápido, pero eso no dura por mucho tiempo. En toda su carrera he visto muchas peleas que empieza bien fuerte, pero no la termina de la misma manera y yo soy lo contrario.

Empiezo un poquito lento pero termino con todo”, enfatizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: EDDIE HEARN ASEGURÓ QUE GOLOVKIN SERÍA EL OPONENTE IDEAL PARA EL MEXICANO