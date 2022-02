UFC: John Castaneda derrotó por sumisión a Miles Johns

El peleador de raíces mexicanas John Castaneda (19-5) conquistó su segunda victoria en el Ultimate Fighting Championship (UFC) con una sumisión sobre Miles Johns (12-2) en UFC Vegas 47.

Desde el comienzo de la batalla en peso Gallo, el “Sexi Mexi” llevó el ritmo con la velocidad de sus golpes. Sin embargo, el poder de los puños de Johns también se hizo presente.

En el siguiente asalto, Castaneda conectó una patada a la cabeza de Miles, quien respondió con sus combinaciones de boxeo, una de sus más grandes armas.

Si bien el mexico-estadounidense llevó a la lona a Johns, no logró hacerle daño y su oponente continuó la pelea de pie.

Fue en el tercer asalto cuando, después de una combinación de golpes, el peleador tricolor llevó la pelea al piso y con un Arm Triangle Choke sometió a Miles.

“Espero una pelea muy fuerte en la primera ronda y media, creo que Miles es un peleador con un estilo de mucho poder pero se cansa bien rápido y nada más tengo que esperarme y ser paciente. Creo que lo puedo terminar en la segunda o tercera ronda”, declaró el peleador de herencia mexicana en entrevista con RÉCORD.

“Es un boxeador, es muy atlético, tiene buen poder, también es muy rápido, pero eso no dura por mucho tiempo. En toda su carrera he visto muchas peleas que empieza bien fuerte, pero no la termina de la misma manera y yo soy lo contrario. Empiezo un poquito lento pero termino con todo”, enfatizó.

De esta manera, Castaneda presume dos victorias y una derrota en la mejor empresa de Artes Marciales Mixtas del planeta. En julio de 2020 debutó en UFC con una derrota por decisión ante Nathaniel Wood y en febrero de 2021 se desquitó y finalizó en el primer asalto a Eddie Wineland.

Tras esta victoria, “Sexi Mexi” aspirar a tener tres batallas este año en UFC donde buscará meterse al ranking de la división Gallo, donde es uno de los grandes prospectos.

