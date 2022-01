Peleadora de UFC atribuyó su primera victoria al pole dance, su extrabajo

Vanessa Demopoulos consiguió su primera victoria en la UFC y le dio total crédito al pole dance, su extrabajo.

El peleadora estadounidense reveló que fue stripper, trabajo que le sirvió para desarrollar su fuerza y utilizarla en el octágono.

"Acabo de dejar de ser una balarina exótica. Soy muy buena bailando en barra", mencionó para TMZ Sports. "Siento que el baile en barra y la lucha van de la mano. Estoy a 3 pisos de altura, colgando de una extremidad, principalmente en ropa interior. Si sudo demasiado, me estoy cayendo y muriendo. Es como pelear, lo mismo. Excepto que no vas a morir. El árbitro lo detendrá antes de que suceda".

De igual forma, la luchadora de 33 años aseguró que dejó el pole dance para enfocarse al cien por ciento en la UFC.

"No creo que sea un secreto, fui una bailarina exótica durante 13 años. Y en realidad no lo dije en el micrófono, pero me gustaría decirlo ahora mismo: dejé de ser stripper para continuar con los entrenamientos. Dejé de bailar hace unas seis u ocho semanas sólo para poder concentrarme a tiempo completo en el MMA y tomarme esto extremadamente en serio en el gimnasio todos los días", expresó según 'The Sun'.

