Brandon Moreno: 'Canelo Álvarez me enseñó a lidiar con la fama y ser humilde'

Brandon Moreno perdió el combate en el que defendía su título de Peso Mosca en la Ultimate Fighting Championship (UFC) ante Deiveson Figueredo.

Previo a su derrota, el peleador de artes marciales mixtas recordó una charla que tuvo con el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez.

"Me dio un par de consejos sobre la vida, de cómo llegar tan alto, la fama y todas las cosas que van a llegar, tanto buenas como malas. No bajar los brazos si las cosas van mal. Las amistades que a lo mejor no son tus amigos y el mantenerte enfocado en tu trabajo. Sigo siendo un muchacho con mucha hambre en este deporte", reveló Moreno en entrevista con TUDN.

El Assassin Baby también aseguró que buscará hacer historia sin importar el resultado de sus peleas.

"Una vez que gané el título, una de mis principales metas fue de: ‘hey concentrado, señor, porque las cosas siguen igual. Hay gente que quiere tu título, que te quiere ganar. Estate listo para lo que venga’. Entonces me concentré en no perder el hambre", dijo Moreno.

