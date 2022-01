Brandon Moreno: Defenderá su título de la UFC ante Deiveson Figueiredo

Con los pies en la tierra, las metas en lo más alto y el hambre de triunfo con el que inició su carrera, Brandon Moreno (19-5-2) hará la primera defensa de su cetro Mosca del Ultimate Fighting Championship (UFC).

El primer peleador nacido en México en conquistar un título de UFC sabe que el brasileño Deiveson Figueiredo (20-2-1) saldrá a “cortarle la cabeza” en la pelea de trilogía que protagonizarán en UFC 270 este sábado en el Honda Center de Anaheim, California, EU.

“La presión cambia completamente, 180 grados. Antes era solamente el muchachito de Tijuana que iba con toda el hambre de triunfar y salir adelante, ahora estoy en la cima y ya siento que tengo un objetivo marcado en la espalda y no solamente Figueiredo sino todos los contendientes que están abajo van por mi cabeza.

“Sinceramente siento que no he logrado nada todavía, siento que me faltan muchas cosas por lograr, quiero barrer con la división, quiero seguir progresando, quiero ayudar a México para que las Artes Marciales Mixtas sigan creciendo”, platicó Moreno en entrevista con RÉCORD.

"The Assassin Baby" y “Deus Da Guerra” se vieron las caras por primera vez el 12 de diciembre de 2020 donde se decretó empate mayoritario (47-46, 47-47, 47-47) que favorecieron a Figueiredo, quien retuvo el cinturón Mosca. Y en junio pasado Brandon lo sometió con un mataleón.

“Figueiredo venía con esta aura de invencibilidad increíble, que nadie lo podía vencer, que nadie lo podía siquiera tocar, pero ya demostré que eso es una mentira. Aún así respeto muchísimo a Figueiredo y el reto que viene. Creo que está haciendo todo lo posible por mejorar y cambiar el resultado, yo también hice todo lo posible para que eso no suceda.

“Fuera de ahí, Askar Askarov es un fuerte contendiente, tiene una pelea en contra de (Kai) Kara France, que tuvo un buen desempeño muy bueno en contra de Cody Garbrandt (en diciembre) y puso su nombre ahí. (Alexandre) Pantoja, que me venció anteriormente, Alex Perez también está por ahí. Simplemente quiero vencer a Figueiredo y darle la vuelta a la página y ver quién sigue”, enfatizó.

