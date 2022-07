Rafael García: Con el objetivo de dominar y vencer a Drakkar Klose para subir en los rankings de UFC

El peleador mexicoamericano Rafael García tiene solo el objetivo de dominar a Drakkar Klose, agotarlo, dominarlo y vencerlo para cumplir con sus aspiraciones de subir en los rankings cuando se midan en la función de UFC 277 mañana en Dallas.

El apodado Gifted sostendrá su quinto combate dentro de la empresa de Dana White. En las cuatro anteriores suma un récord de dos derrotas y dos triunfos, estas últimas de forma consecutiva.

Rafa calificó a Klose como un rival con vasta experiencia que le gusta imponer condiciones, pero con él se topará con pared.

“Es un peleador muy bueno, le gusta hacer que la gente camine para atrás y le gusta a él tomar el centro, él mandar, pero conmigo va a ser diferente porque yo no voy a hacer lo que él quiera, si yo quiero pelear arriba vamos a pelear arriba, si lo quiero tumbar lo voy a tumbar, va a ser mi pelea, no le voy a dar chance que haga nada de lo que él quiera, lo voy a frustrar, lo voy a cansar y lo voy a acabar”, afirmó en charla con RÉCORD.

García no ha podido ganar un combate por la vía del nocaut desde 2018, solo han sido decisiones o sumisiones, pero está preocupado por ese aspecto, ya que los más importante es salir con la mano en alto.

“Se hace como se da la pelea, si el oponente se presta para eso lo vamos a acabar, pero si no se presta no vamos a forzar algo así. Eso (noquear) fue lo que quise hacer en mis primeras dos peleas y fue un error que me costó por eso ahora estoy peleando inteligentemente y como venga la pelea vamos a acabarlo”, afirmó.

En la misma función pelea Brandon Moreno y Rafa espera que el 'Assassin Baby' pueda salir con la victoria.

“Pienso que va a ganar, ya le ganó una vez y se mira que está motivado. Tiene que quitarse esa espinita, yo pienso que su última pelea la ganó. Se nota que hizo cambios, cambió de campamento, salió de su zona de confort e hizo cosas para seguir mejorando”, finalizó.

