UFC: Lupita Godínez, la mexicana que se inspiró en Ronda Rousey y debutará en Fight Night

La peleadora mexicana Guadalupe Godínez es sinónimo de lucha, perseverancia y esfuerzo. A los 14 años de edad se vio obligada, junto con su familia, a emigrar a Vancouver, Canadá, a causa de las extorsiones que recibían sus padres de la delincuencia organizada.

Empezar una nueva vida no fue fácil. No tenían casa, carro, trabajo, no hablaban inglés y tuvieron que adaptarse a una cultura totalmente distinta. Toda su vida ha trabajado duro para salir adelante y ese ímpetu es el que la tiene a unas cuantas horas de hacer realidad su sueño: debutar en el Ultimate Fighting Championship (UFC).

“La verdad sí fue muy difícil porque la cultura es súper diferente, me costó muchísimo adaptarme pero tienes que hacerlo, te acomodas porque te acomodas. Obviamente fue trabajo duro todos los días, no fue nada fácil conmigo y con mi familia, tuvimos que trabajar muy duro para que todos saliéramos adelante y ahí vamos toda la familia juntitos saliendo adelante”, platicó “Loopy” Godínez, oriunda de Aguascalientes, en entrevista con RÉCORD.

Lupita (5-0) enfrentará este sábado a la estadounidense Jessica Penne (12-6) en una batalla de 115 libras en UFC Fight Night Las Vegas 24.

"Me veo con la mano en alto en una pelea emocionante. Verán a una peleadora apasionada, contenta y enamorada de la vida”, expuso la peleadora de 27 años de edad.

"Me gustaría que me llamaran ‘Loopy la Intocable’, ese nickname me encanta, estaría padre. Quiero pelear por el cinturón, tengo un camino muy largo que recorrer, sé que hay mucho talento ahí, pero aquí estoy para pelear contra ellas y aprender de cada pelea”, aseguró.

La estadounidense Ronda Rousey, primera campeona Gallo y primera mujer Salón de la Fama de la UFC, inspiró a la peleadora mexicana a iniciarse en las Artes Marciales Mixtas (MMA).

"Empecé con un poco de judo en México, más o menos un año, luego empecé a crecer y perdí el interés. Cuando llegué a Canadá estaba haciendo otras cosas, yendo a la escuela, trabajando y cuando conozco a mi novio me dijo ‘por qué no te metes al judo otra vez’. Empecé a competir después de un mes o dos, me lastimé la rodilla, fue cuando empecé en jiu jitsu.

“Cuando vi en la televisión a Ronda Rousey peleando en uno de sus primeros combates, ahí fue cuando dije ‘wow, yo quiero hacer eso’ porque de chiquita veía la WWE y decía yo quiero hacer eso, pero nunca me pasó por la mente las Artes Marciales Mixtas y cuando vio a Ronda dije ‘eso es lo que quiero hacer, empecé a entrenar y aquí estamos”, recordó Lupita, quien tiene la nacionalidad canadiense.

Si bien su carrera profesional es corta, con cinco peleas invicta, Lupita aseguró que el camino para llegar al octágono de la mejor empresa de MMA en el mundo ha sido largo y sinuoso.

“Mi carrera ha sido interesante y un poco difícil porque cuando me inicié en amateur empecé con la pata izquierda y tuve que transformarme porque me costaba mucho trabajo desenvolverme, me costaba trabajo transferir lo del gimnasio al octágono. Poco a poco se fue dando, tuve mi debut profesional, todo se alineó, agarré el ritmo y ahorita estamos invictas con cinco peleas y vamos por la sexta”, enfatizó.

