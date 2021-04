UFC: Tracy Cortez enfrentará a Justin Kish en busca de su tercera victoria

Los golpes abajo del ring hicieron más fuerte a Tracy Cortez (8-1), quien este sábado buscará su tercera victoria en el Ultimate Fighting Championship (UFC).

Enfrentar la lucha que su madre Gloria y hermano José, fallecidos, vivieron a causa del cáncer es una razón poderosa para que la peleadora mexico-estadunidense no se dé por vencida.

"Cuando falleció mi hermano (José) quise seguir en el deporte en su memoria para que la gente supiera su historia y luego falleció mi mamá (Gloria) y era algo que no sabía si quería seguir en el deporte, pero sentía en mi corazón que era algo que tenía que hacer", platicó Cortez en entrevista con RÉCORD.

Feliz cumpleaños ama Te amo y te extraño! #MyWhy pic.twitter.com/VQstzztBSn — Tracy Cortez (@TracyCortezmma) April 10, 2021

"Perder a la gente que uno ama no es fácil, duele hasta el fondo del alma y lo que me ayuda, hasta la fecha, es que ya pasé por los peores momentos de mi vida, algo que duele hasta la fecha. Viendo a mi mamá y a mi hermano por lo que pasaron, el cáncer es muy feo y ellos nunca se dieron por vencidos. Yo que estoy sana, que puedo respirar, moverme, joven, no me puedo dar por vencida", aseguró.

Tracy, quien enfrentará a la rusa Justin Kish, en su primera batalla de UFC en las 125 libras, tiene el objetivo de coronarse campeona para darle una mejor vida a su familia.

"Hemos pasado por muchas cosas en una edad muy joven, entonces lo que quiero es darle a mi familia un futuro más bonito, algo mejor que no hemos tenido en mucho tiempo y, primeramente Dios, ganando unas peleas, en 2022 si todo sale bien puedo pelear por el título y eso puede cambiar mi vida", mencionó la peleadora de 27 años de edad, quien debutó en UFC el 16 de noviembre con una victoria por decisión unánime ante Vanessa Melo.

