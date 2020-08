Luis Enrique Santander da pena

Muy limitado. Luis Enrique Santander no sabe correr, no sabe ubicarse, no tiene intuición y estas limitaciones las cubre corriendo mucho, lo único que bueno que tiene, porque parece amateur y se ve que nunca le han dicho cómo corregirlo.

Hay cinco jugadas de penalti, una fue al VAR, dos las sancionó en forma directa y dos las dejó de sancionar, estos últimos mucho más claros que los otros.

El del minuto 44 es un claro jalón de playera dentro del área penal, ni en el VAR se dieron cuenta, seguramente estaban comiendo sus tortas; el del minuto 60, es un patadón sobre Alexis Canelo, lo fue a ver al VAR y ni así lo sancionó, no habrá forma de que lo defienda Brizio en su análisis semanal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ADONAI ESCOBEDO NO PROGRESA