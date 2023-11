Albert Fabrega aclara rumor: "No es sobre intercambio de pilotos ni retiradas"

Albert Fabrega aclara que el "rumor" que le llegó en el paddock del Gran Premio de la Ciudad de México, "no tiene nada que ver con intercambio de pilotos, ni retiradas", entonces ¿de qué se tratará?

Durante su paso por México, el periodista español soltó una 'bomba' en redes sociales que desató una serie de especulaciones que envolvían a Checo Pérez y Fernando Alonso, puesto que publicó:

"No me quiero creer el rumor que me han dicho ahora en el paddock. No.", luego le echó más leña al fuego y se encendieron los rumores. "Solo voy a decir una cosa del rumor que os comentaba ayer. Por el tono del texto se entiende que no me gustaría que sucediese. A partir de aquí, podéis elucubrar tanto como queráis / queramos. Y espero que se quede en rumor y no sea noticia".

Han pasado varios días y las escuderías tuvieron que salir a desmentir que se tratase de su pilotos, pero no solo ellos, Fabrega también aclaró que el rumor no va por ese camino, sin embargo, volvió a despertar el interés del público, pues sigue sin revelar lo que le contaron en el paddock.

Buenos días CDMX!

Solo voy a decir una cosa del rumor que os comentaba ayer. Por el tono del texto se entiende que no me gustaría que sucediese. A partir de aquí, podéis elucubrar tanto como queráis / queramos. Y espero que se quede en rumor y no sea noticia. Fin del hilo. — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 30, 2023

"Ya en Interlagos. Por cierto, para los muchos que me habéis preguntado por el rumor, solo deciros que no tenía nada que ver con intercambios de pilotos entre equipos, ni retiradas. ¡A por el Brazilian GP!", explicó.

La historia de un posible intercambio de pilotos entre Aston Martin y Red Bull no parecía tan descabellada por la actualidad que viven Fernando Alonso y Checo Pérez, sin embargo, el mexicano aún tiene contrato hasta 2024 con los toros y parece tener el respaldo hasta ahora para terminar de buena manera la temporada 2023, en donde aún compite por el subcampeonato.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RED BULL NIEGA LOS RUMORES QUE ENVUELVEN A CHECO PÉREZ Y FERNANDO ALONSO