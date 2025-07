Carlos Sainz tras la Qualy en Silverstone: "Que bonita está la F1"

Este sábado se corrió la clasificación en el Gran Premio de Gran Bretaña donde, después del cambio de escudería, Carlos Sainz habló tras quedar eliminado en la Q2.

El piloto español de la escudería Williams, habló para los micrófonos de Fox Sports, asegurando que la Fórmula 1 "está muy bonita" en esta temporada, hablando sobre los duelos que hay en la cima entre los Ferrari, Red Bull y McLaren.

"Qué bonita está la Fórmula 1, la verdad, que pena no estar ahí con ellos luchando como el año pasado, pero la verdad que está siendo un fin de semana increíble, todo súper apretado, obviamente los equipos de cabeza tienen un extra que nosotros no tenemos, vamos a seguir luchando", comentó Sainz

Asimismo, Sainz aseguró que ha sido un fin de semana complicado para la escudería británica, asegurando que han hecho lo que han podido con el monoplaza, aunque reconoce que no es lo suficiente para entrar a Q3.

"Ha sido un fin de semana complicado, hemos estado intentando mejorar nuestro setup y algunos problemas de fiabilidad, por lo tanto, la preparación para la Qualy pudo no haber sido la mejor, hemos sacado lo mejor del coche, pero no es suficiente, los demás han mejorado tanto que no es suficiente para entrar en Q3", aseveró Sainz.