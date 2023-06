CEO de la Fórmula 1 asegura que en 2024 sí podrán hacer la primera temporada con 24 carreras

Pese a la inconformidad de varios pilotos por el aumento de los Grandes Premios, Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, mantiene que 24 carreras y 20 automóviles es el número ideal para que la máxima categoría ofrezca el espectáculo deseado.

En la temporada 2023 se alcanzaría el máximo de carreras disputadas en una campaña, sin embargo, los GP de China y de Emilia-Romaña fueron cancelados, el primero por las secuelas de la pandemia y el segundo por las fuertes lluvias que causaron inundaciones, por lo que espera que en 2024 si se pueda lograr el objetivo.

“El número de carreras que queremos tener el próximo año es 24. Este año no lo hemos podido conseguir por diferentes razones”, señaló Stefano en el podcast Beyond The Grid. “Es el número adecuado porque es el que requiere el mercado, el equilibrio adecuado entre la demanda y las exigencias logísticas para todos los equipos. Es el número que debemos buscar para ser rentables a largo plazo”, detalló.

Además, pese a que la FIA abrió un plazo para que los equipos que se interesaban en participar en la F1 realizaran su solicitud pertinente, Dominicali señaló que en su opinión no le gustaría existieran más monoplazas sobre la parrilla.

“En los próximos meses empezaremos a debatir si tenemos que seguir con diez equipos o si necesitamos tener algunos más. También podemos conceder una excepción a alguna escudería que pueda ser muy fuerte a largo plazo en Fórmula 1, pero a mí no me gustaría tener más de 20 coches en la parrilla, es mi opinión", comentó el delegado italiano.

"Si creas espectáculo, 20 coches son más que suficientes. Si tienes a dos pilotos luchando, el nivel de atención es increíble, más aún con dos equipos, cuatro coches, es increíble. Ya con diez equipos y 20 pilotos, es espectacular, pero yo no estoy en contra de que entre gente nueva. Quiero ver al adecuado y hay que respetar a todos los que han querido invertir en los últimos años, pero debemos ser prudentes", finalizó.

