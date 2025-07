Charles Leclerc se insulta y pierde la cabeza tras la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña

Max Verstappen demostró una vez más su poderío y las razones por las cuales es el Campeón Mundial de Pilotos, ya que ganó de manera impresionante la pole position para la carrera de mañana en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto neerlandés dejó atrás a los dos McLaren, que ansiaban largar desde primera fila; y también a los dos Ferrari, dejando a uno de los pilotos muy afectado.

Charles Leclerc comenzó el día siendo el piloto más rápido en la Práctica Libre 3, por lo que su confianza creció durante la clasificación en el trazado de Silverstone. Sin embargo, la historia fue distinta a lo que imaginó el piloto monegasco, que partirá desde la sexta posición en la carrera que celebra los 75 años de la categoría reina.

Leclerc en su Ferrari | AP|

Al terminar su participación, el piloto del Cavallino Rampante mostró toda su frustración al volante, en la que terminó por perder la cabeza. Leclerc se insultó a más no poder, por no poder mejorar su posición, en la que terminó por ser una actuación decepcionante por ambos pilotos de Ferrari tras unos grandes entrenamientos.

"Joder, joder, joder, joder… ¡Soy una mierda! ¡Soy una mierda! Eso es todo lo que soy", comentó con un tono de desesperación evidente. De igual forma, Lewis Hamilton terminó en quinto lugar, lo que pudo provocar aún más la frustración del piloto monegasco al no poder superar a su compañero.

Charles Leclerc: "I am so fucking shit. That's all I am." 💔#BritishGP 🇬🇧



pic.twitter.com/T8U11VYSVL

— La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) July 5, 2025