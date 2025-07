¿Lo quiere en Ferrari? Charles Leclerc manda mensaje a Checo Pérez

Seis meses han pasado desde que Sergio 'Checo' Pérez salió de Red Bull, pero en la parrilla de la Fórmula 1 no lo olvidan. La más reciente prueba fue Charles Leclerc, quien en una entrevista con GQ le mandó un mensaje al mexicano.

Mientras relataba las diez cosas sin las que podría vivir, el piloto de Ferrari se acordó de Pérez Mendoza, a quien invitó a un partido de pádel. Leclerc señaló que no considera que el tapatío pueda ganarle, pero que le gustaría competir.

Leclerc se acordó de Checo en una entrevista que tuvo | RED BULL

Las palabras de Charles Leclerc para Checo Pérez

El monegasco señaló que su raqueta de pádel es el cuarto objeto sin el cual no podría vivir. "Soy muy competitivo, así que cuando no estoy en la pista necesito algún tipo de competencia".

Reconoció que no es muy bueno en otros deportes además del automovilismo, pero que en el pádel no lo hace mal. "Así que siempre llevo mi raqueta a donde quiera que vaya", y consideró que el mejor de la parrilla en esta disciplina es Carlos Sainz.

Leclerc le mandó un mensaje a Pérez Mendoza | RED BULL

"Me considero entre los mejores. Creo que Carlos es el mejor, yo después y el resto. Checo no me vencería, pero me gusta la competencia. Así que Checo, si ves esto, podemos jugar cuando quieras", añadió.

¿Cómo va la temporada de Charles Leclerc?

El monegasco ha tenido una campaña irregular, con apenas cuatro podios en 11 carreras, además de la descalificación en el Gran Premio de China. Con eso marcha en el quinto puesto del Campeonato de Pilotos, con 119 puntos, a 27 de George Russell y a 97 del líder Óscar Piastri.

