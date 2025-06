¿Checo a Cadillac? El mexicano habla sobre su posible regreso a la F1

El futuro de Sergio Pérez sigue en el aire. Aunque todo parece indicar que, el mexicano podría llegar a Cadillac para su primera temporada como escudería en la Fórmula 1, aún no hay nada oficial y para Checo, no hay prisa para decidir su futuro.

En una reciente entrevista para el podcast ‘Desde el Paddock’, el expiloto de Fórmula 1 aseguró que, aunque está disfrutando de sus vacaciones, sí está pensando en volver al deporte motor pues quiere terminar su carrera de una mejor manera.

Quiere volver a la F1 | MEXSPORT

El piloto de 35 años también aseguró que, sólo volverá a la parrilla si es para ser uno de los dos pilotos. Para Checo, no valdría la pena regresar si no fuera para competir dentro de una monoplaza.

“No me puedo quejar (de las vacaciones) pero al final no me puedo quedar quieto. Estoy planeando que viene en mi carrera en el futuro… Si quiero (volver a la F1), si llega el proyecto donde sienta que tengo y debo que estar. No quiero ser tercer piloto o estar esperando una oportunidad. Quiero regresar porque no quiero terminar mi carrera así”, confesó el mexicano.

Quiere terminar su carrera de mejor manera | MEXSPORT

No hay nada con Cadillac

Aunque todos los rumores parecen indicar que, el mexicano llegará a la nueva escudería de la Fórmula 1, el mexicano aseguró que es muy pronto para definir su futuro, pero confía en que conforme avance la temporada podrá dar más noticias.

“Va bien (las negociaciones) pero aún es temprano en la temporada. Conforme vaya avanzando la campaña podré llegar a una decisión. No tengo prisa, sé que este año no voy a estar en Fórmula 1 y ya veremos qué pasa para el próximo año”, finalizó el expiloto de Red Bull.

No tiene prisa en decidir su futuro | MEXSPORT

