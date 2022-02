Checo Pérez afirmó que no rompió el código de pilotos ante Lewis Hamilton

La próxima temporada de la Fórmula 1 se acerca y aún no se olvidan varios momentos legendarios del campeonato pasado como la defensa de Sergio Pérez ante Hamilton para ayudar a su compañero de escudería, Max Verstappen.

De hecho, esa defensa provocó polémica y el piloto Juan Pablo Montoya fue uno de los personajes que afirmaron que el mexicano rompió el código de pilotos en esa última carrera del pasado Mundial, hecho que negó Pérez.

"No rompi un código de pilotos. Al final estaba defendiendo la posición como en cada carrera, es importante hacerlo, no porque alguien esté peleando el campeonato tienes que manejar diferente, al final todos estamos aquí para hacer lo mejor para nosotros y para nuestros equipos y fue lo que hice", mencionó en charla con ESPN.

¡CHECO LE PELEA A LEWIS HAMILTON! Sergio Pérez le abre una ventana a Max Verstappen, ¡qué garra del mexicano! "CHECO ES UNA LEYENDA" ¡EL HIGHLIGHT! EN VIVO: Yas Marina Circuit, Gran Premio de Abu Dhabi#F1xFOX pic.twitter.com/t0hmCHkWIm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 12, 2021

El piloto tapatío aseguró que el resultado no hubiera sido diferente en esa carrera y que el campeonato hubiera teindo el mismo destino. "Yo creo que el resultado no habría cambiado, cualquiera que hubiera sido la decisión en términos de no dejar pasar a todos (al safety car), pero eso es una historia diferente, pero el resultado no cambió", mencionó Pérez.

