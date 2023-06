'Checo' Pérez aún confía en ganarle el Campeonato de Pilotos de F1 a Max Verstappen

Sergio Pérez, piloto mexicano de Red Bull, señaló que aún tiene la esperanza de obtener el título y superar a Max Verstappen en el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1.

Luego del Gran Premio de Miami, 'Checo' no ha tenido el rendimiento esperado en las clasificaciones, pues en Mónaco tras quedar fuera en la Q1, no sumó puntos; luego, tras el GP de España en el que no llegó a la Q3 por segundo fin de semana consecutivo, quedó en cuarto lugar, pero nuevamente no subió al podio.

Este "bajón" le permitió a Max Verstappen tomar una ventaja de 53 puntos en la cima del Campeonato de Pilotos con respecto a Pérez, sin embargo, el tapatío aún cree que puede pelear el título.

"Empezamos muy bien la temporada, tuvimos mal las últimas dos carreras, pero hemos estado bien, peleando con Max casi la misma décima. Nos espera una gran temporada, tenemos un gran auto y toda la parrilla está mejorando", comentó 'Checo' en una entrevista para TUDN.

Asimismo, el mexicano señaló que Verstappen no se puede relajar, pues el panorama puede cambiar en tan solo dos carreras.

"Estamos en segundos, lo que sigue es estar primeros. Hay una diferencia importante pero todo cambia muy rápido, será importante no tener malos fines de semana y regresar a los podios, luego mantenernos ahí y ver que pasa", sentenció Sergio.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ROSBERG AFIRMA QUE VERSTAPPEN ESTÁ AL NIVEL DE SCHUMACHER O HAMILTON