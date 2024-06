Checo Pérez compitió con su auto dañado en el GP de Austria: 'Fue al inicio de la carrera'

Las cosas no mejoran y una vez más Checo Pérez terminó lejos del podio tras correr todo el Gran Premio de Austria con el auto dañado. Al arranque de la carrera, Sergio Pérez se colocó en la sexta posición luego de adelantar a Charles Leclerc y Oscar Piastri, pero pronto cedió ese lugar ante el piloto de McLaren luego de que el mexicano reportó perdió piezas de su RB20 tras el duelo con el australiano.

"Creo que fue al inicio de la carrera, con Piastri en la curva 4 y hay mucho daño, todo el pontón izquierdo está totalmente roto, entonces tenía demasiado understeer, luego demasiado oversteer y todo el tiempo estuve luchando con el balance, curva a curva y en ningún momento pude tener un ritmo sólido", declaró el tapatío para Fox Sports.

En la parte final de la carrera, Checo se mantuvo a duelo con los Haas de Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg. Pérez logró pasar al alemán la última vuelta, pero este rápidamente recuperó la posición y logró mantener al mexicano por detrás de su VF-24.

"Al principio iba un ritmo similar a la gente de adelante, pero el daño era muy grande, no sé exactamente cuanto perdíamos de carga, pero cuando lo ves es una parte muy sensible y no tenía nada de ritmo, ni tracción en la curva lenta, en la curva tres no podía traicionar nada. En la pelea con Hulkenberg... difícil, fue complicado poderle pasar", finalizó Sergio.

Sergio Pérez conserva la quinta posición del campeonato con 118 puntos, pero ya presionado por Oscar Piastri, quien tras terminar en segundo lugar logró llegar a 112 puntos.

