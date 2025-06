Checo Pérez con dos opciones reales para volver a la Fórmula 1

Sergio 'Checo' Pérez, piloto mexicano que debutó en la Fórmula 1 en la temporada 2011, se quedó sin asiento para esta campaña tras romper su vínculo con la escudería Red Bull.

A solo meses de que Checo dejó la parrilla de la máxima categoría del automovilismo, los rumores sobre un posible regreso del mexicano a la Fórmula 1 solo incrementan, aunque ya habría alguna certeza sobre este tema.

Pérez con Red Bull corriendo el GP de México | MEXSPORT|

Este viernes, durante la transmisión de las primeras prácticas libres en el Gran Premio de Austria, Diego Mejía, de Fox Sport, confirmó que hay cuatro equipos que estarían interesados en hacerse de los servicios de Pérez, aunque aseguró que solo dos son opciones reales.

"Lo que yo sé es que ha habido contacto con cuatro equipos, pero realmente que haya opción, tal vez la mitad de esos cuatro, dos.

Pérez durante un GP de Mónaco | MEXSPORT|

“Del tema Alpine, me parece un poco convulsionado en este momento porque no hay un norte claro. Luca de Meo dimitiendo, no se sabe lo que va a pasar con Flavio Briatore porque lo trajo Luca de Meo”, comentó Mejía.

Se sabe que Alpine y Cadillac serían las opciones reales que tiene Checo de cara a la temporada 2026, aunque ninguna, ni el propio piloto, han confirmado o desmentido alguna información.

Checo podría volver a la Fórmula 1 | MEXSPORT|