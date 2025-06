Mercedes no descarta a Verstappen: Toto Wolff admite que exploran opciones para 2026

El futuro de Max Verstappen sigue generando especulaciones en el paddock de la Fórmula 1. Aunque Red Bull insiste en que el campeón neerlandés permanecerá con ellos hasta 2028, las declaraciones recientes de Toto Wolff confirman que Mercedes no ha cerrado la puerta a un posible movimiento estratégico.

Verstappen aún tiene futuro incierto | AP

Toto Wolff reconoce contactos con el entorno de Max Verstappen

En la antesala del Gran Premio de Austria, Toto Wolff admitió que Mercedes mantiene charlas con el entorno de Max Verstappen. Si bien el directivo negó la existencia de ofertas formales, no descartó que se hayan explorado posibilidades con el piloto neerlandés, especialmente ante las dos temporadas complicadas que Red Bull ha vivido fuera de la pista.

“Ahora lo están haciendo sonar como si hubiéramos preguntado cuándo quiere venir y cuáles son exactamente las condiciones. No es así y no funciona así. Y además, vuelvo a lo que acabo de decir: queremos mantener conversaciones a puerta cerrada y no en público”, aclaró Wolff, quien recalcó que dentro de la industria es normal considerar opciones y planear el futuro a largo plazo.

Wolff aún buscará cerrar a Verstappen | AP

Mercedes mantiene su respaldo total a George Russell

A pesar de los rumores sobre Verstappen, Toto Wolff fue claro al afirmar que George Russell no está en riesgo dentro del equipo. El director deportivo señaló que el británico sigue siendo pieza clave en su proyecto, y aunque su renovación aún no inicia, confían plenamente en su talento y proyección para liderar a Mercedes en los próximos años.

“Nada. (Russell) Forma parte de nuestro programa desde hace casi una década y siempre ha cumplido todas las expectativas. En los últimos tres años no hemos sido capaces de darle un coche que le permitiera ganar campeonatos, pero eso es culpa nuestra. Cuando el coche era bueno, ganaba carreras”, puntualizó.

Rusell no corre peligro en Mercedes | AP

Por ahora, Mercedes seguirá evaluando su futuro sin descartar ningún escenario, mientras los rumores sobre un cambio de aires para Verstappen mantienen en vilo a toda la Fórmula 1.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: McLaren lidera la FP2, del GP de Austria, con Norris y Piastri en el 1-2