¿Adiós, Helmut; hola, Seb? Vettel acepta contacto con Marko para tomar su puesto en Red Bull Racing

El tiempo de Marko se agota. Con 82 años de edad, Helmut Marko se acerca a la puerta de salida de la Fórmula 1 y de Red Bull Racing, pero no sin antes comenzar a buscar a un sucesor.

El polémico asesor de la escudería austriaca, quien vivió intensos pasajes con el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, ya ha sondeado a candidatos para ocupar su cargo en la firma y uno de ellos -sino es que el principal- es el Tetracampeón del Mundo, Sebastian Vettel.

Vettel y Christian Horner, jefe de RBR I RED BULL

Vettel acepta contacto con Marko

Sebastian Vettel, expiloto de Red Bull y cuatro veces monarca de la categoría reina, aceptó estar en contacto con Helmut Marko, quien lleva gran peso de las decisiones en el equipo, al lado de Christian Horner, director de RBR.

"No lo sé. Ha habido algunos titulares y todavía me llevo muy bien con Helmut. También estamos en contacto al respecto, aunque quizá no tan intensamente o en profundidad todavía, pero es posible. Habrá que ver qué forma adopta.

"Ya ha dicho varias veces que lo dejaría, pero sigue aquí, y le deseo todo lo mejor para que se quede mucho tiempo", reveló Vettel a la radio austriaca ORF.

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón con RBR I RED BULL

Buscaría continuar el trabajo de Marko

Consciente del trabajo que ha hecho Helmut Marko con Red Bull, Sebastian Vettel estaría encantado de seguir bajo la misma línea del también expiloto, quien se acerca al final de su trayecto en el deporte.

"Al final el tiempo alcanza a todo el mundo y creo que Marko también lo sabe. Es un tipo brutalmente realista y es muy bueno calibrando las situaciones. Creo que reconocerá cuándo es el momento adecuado. No creo que sea reemplazable, digámoslo así. Es todo un personaje y ha contribuido mucho a lo que todo el equipo ha conseguido a lo largo de los años desde 2005.

Vettel, Lauda, Berger y Marko, en 2014 I RED BULL

"Y no creo que el objetivo sea tener a alguien que simplemente le sustituya. Pero quizá, sea quien sea, estaría bien que el trabajo que él ha hecho continuara. Todavía se puede aprender mucho de él e inevitablemente el papel se cubrirá de otra manera", finalizó.

