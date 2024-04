Checo Pérez es perfecto para Red Bull, opinó expiloto de Fórmula 1

Con tres segundos lugares en cuatro carreras, Sergio 'Checo' Pérez ha tenido un buen inicio de temporada, aunque todavía hay aspectos para mejorar. La clasificación había sido un problema para el mexicano desde 2023, pero en el Gran Premio de Japón mejoró y quedó a 66 centésimas de Max Verstappen.

En este contexto, el expiloto Martin Brundle consideró que el tapatío es, por ahora, el mejor candidato para ser compañero del neerlandés. En su análisis en Sky Sports, el británico señaló que aunque hubiera sido idóneo que ganara en Australia, tras el abandono Verstappen, sí se nota que Pérez Mendoza está más cómodo este año.

"No ganó en Australia cuando el coche de Max falló, que es lo que Red Bull querría que hiciera. Está claro que se siente más cómodo con este coche y consigo mismo y que está conduciendo bien. Creo que comercialmente es muy útil para Red Bull tener a Sergio Pérez en el coche", y destacó la experiencia que tiene el tapatío en Fórmula 1.

"No se golpea mucho contra el muro. Realmente no molesta a Max. Es lo suficientemente rápido para mantener a Max alerta, pero no para molestarlo. Es el piloto perfecto en ese asiento en este momento. Hay una razón por la que Sergio ha estado en ese coche durante tanto tiempo, y es porque se adapta a Red Bull y a lo que necesitan en este momento", añadió Brundle.

De igual forma consideró que no hay motivo para pensar que esa situación haya cambiado, por lo que no hay necesidad de corregir algo que está bien. "Moviéndonos hacia este gran desconocido con el coche de 2026, la certeza y la experiencia y el feedback serán fundamentales y creo que un equipo como Red Bull podría simplemente pensar 'esto está funcionando, si no está roto, no lo arregles'".

Karun Chandhok también respaldó a Checo Pérez

Por su parte, Karun Chandhok, coincidió y consideró que el mexicano ha elevado su nivel. "Su clasificación en Japón fue la mejor que le hemos visto en mucho, mucho tiempo. Obviamente, en Melbourne tenía que dar un paso adelante cuando Max tuvo un problema y no lo hizo, así que eso es negativo. Pero en general, ha empezado la temporada bastante bien".

"Hizo lo mismo el año pasado, así que tendremos que ver si puede continuar el resto del año. Pero, por el momento, está haciendo méritos para no ser sustituido", y fue más allá al considerar que tanto Max como su padre, Jos Verstappen, están conformes con tener al de Jalisco como compañero.

"Hubo un poco de problemas entre él y Max, pero todo parece haberse calmado entre el resto del caos de Red Bull y creo que a Max y Jos, llamémosles Team Max, les gusta bastante tener a Pérez allí. Imagino que si Red Bull dijera 'estamos pensando en traer a Carlos Sainz porque creemos que podría ser un poco más competitivo', no estoy convencido de que eso fuera a gustar tanto como Pérez, a quien (Max) tiene bastante bien cubierto", finalizó.

