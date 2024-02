Checo Pérez listo para el arranque de la temporada de F1: 'Estoy motivado'

El inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1 está cada vez más cerca y aunque la continuidad de Sergio ‘Checo’ Pérez con Red Bull parece ser uno de los temas más importantes del deporte, el mexicano aseguró no estar pensando en ello.

El piloto aseguró estar listo para empezar la temporada el próximo 2 de marzo en Baréin, pues ha trabajado para tener un buen paso a lo largo de toda la temporada, algo que no sucedió el año pasado.

"Es la temporada más larga en la historia de la F1, así que me he preparado a fondo, estoy motivado, y no pienso en lo largo que va a ser. En el arranque es un momento de ilusión, una nueva temporada con muchas ganas de hacerlo bien. He trabajado a fondo con los ingenieros, analizando todo lo que hicimos bien y mal el año pasado y creo que estoy en una gran forma para arrancar esta temporada",

Con respecto a su continuidad en la escudería austriaca, el piloto tapatío aseguró que no está preocupado y sólo está concentrado en iniciar la temporada de la mejor manera. Pérez confía que los buenos resultados le pueden ayudar a seguir en Red Bull.

"No hago mucho caso a los movimientos que está habiendo, mi principal preocupación es el inicio de temporada, las primeras cinco carreras son muy importantes durante la temporada. El año pasado tuve un inicio muy bueno y replicarlo sería muy bueno, así como poder mantener esa consistencia y lo demás. Todo se pone en su lugar con los buenos resultados", comentó Checo.

