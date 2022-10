Checo Pérez: Llevará a Guadalajara al Oracle Red Bull Racing en las Fiestas de Octubre 2022

Sergio Pérez llevará a Oracle Red Bull Racing a su ciudad natal (en el marco de las Fiestas de Octubre 2022) en un espectáculo de exhibición y lleno de adrenalina, donde miles de fanáticos verán y escucharán el RB7 en sus calles.

Esta es la primera vez que el equipo está en la capital de Jalisco desde 2007, cuando el piloto canadiense Robert Wickens protagonizó un Red Bull ShowRun.

“No veo la hora de traer a Oracle Red Bull Racing a mi ciudad natal. Realmente significa mucho para mí poder darle esta experiencia a los tapatíos una vez más, pero esta vez conmigo al volante. ¡No estoy seguro de que estén preparados para el ruido del RB7!

El año pasado, Red Bull y el equipo se apoderaron de la Ciudad de México, todavía me emociona pensar en ese día. Este va a ser un momento muy especial para mí, mi familia y todos nuestros fans mexicanos. No he practicado mis donas desde el último Red Bull ShowRun, ¡he estado demasiado concentrado en ir rápido en línea recta! Esperemos que la fiesta del ShowRun continúe hasta el GP de México y el equipo y yo entreguemos un gran resultado para la audiencia”, comentó Checo.

El año pasado, el Red Bull ShowRun tomó Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde más de 130 mil aficionados brindaron una gran recepción al Equipo y Checo que ya ha pasado a la historia como el mexicano más exitoso en la F1 por su destacada trayectoria que incluye dos triunfos esta temporada, en los Grand Prix de Mónaco y Singapur, y la primera pole position en el GP de Arabia Saudita.

