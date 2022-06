Checo Pérez: Max Verstappen aseguró que rebasó al mexicano por mérito propio

La polémica se hizo presente durante el Gran Premio de Azerbaiyán. Y es que durante la carrera, se escuchó la frase "no peleen" en la radio de Red Bull en el momento en el que el piloto neerlandés adelantó a Checo Pérez.

Ante esta situación, Verstappen aseguró que no se trató de una instrucción al mexicano, y mencionó que fue por mérito propio. "No me dijeron nada al respecto, ni a él. Solo lo adelanté yo mismo", dijo.

Posteriormente, Chris Horner, jefe de Red Bull, explicó que el adelanto del neerlandés se dio debido a la velocidad que llevaba, así como los problemas que tenía Checo en los neumáticos de su monoplaza.

"Max tenía una ventaja de ritmo significativa sobre Checo, que en ese punto estaba sufriendo con mucho graining en sus neumáticos traseros. Se trató de no meternos contra el muro, admítelo y vamos a enfocarnos en lograr el mejor resultado posible para el equipo", dijo.

Con el triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán, Max Verstappen se mantiene en la cima del Campeonato de Pilotos con 150 puntos. En el segundo lugar se encuentra el piloto mexicano, Sergio Pérez, quien cuenta con 139.

