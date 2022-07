Checo Pérez: ‘No pagaría el precio de estar en F1 si no tuviera un proyecto que me inspire’

Sergio Pérez habló previo al Gran Premio de Hungría sobre Sebastian Vettel, quien anunció su retiro de la Fórmula 1 este jueves, y señaló que se entiende por los sacrificios que se tienen que hacer para triunfar en el Máximo Circuito, como el de dejar la familia, además el alemán es una leyenda para el mexicano.

“De alguna manera me siento muy orgulloso de Seb por lo que ha logrado, es una gran leyenda de este deporte, una gran persona. Es muy aceptable y entendible su retiro.

“Cuando tienes un proyecto que te motiva y quieres estar aquí, entonces sabes cuál es el precio. A veces ya no estás dispuesto a pagarlo y es cuando debes despedirte”, argumentó Pérez.

Asimismo, Checo Pérez utilizó ese ejemplo para asegurar que él sí está en un proyecto que lo convence de tomar riesgos, pues la motivación e inspiración que tiene con Red Bull hace que valga la pena.

“Creo que si estuviera en un proyecto que no me inspirara, quizás el precio a pagar por ser un piloto de F1 ya no valdría la pena. Por suerte estoy en una situación diferente”, explicó.

Por último, Checo Pérez aseguró que es difícil despedirse de la familia para cumplir con su trabajo como piloto, pues la Fórmula 1 es un deporte que te absorbe para no tener vida social.

“Definitivamente cada vez que te despides de tus hijos es duro. Es un deporte que toma todo de ti, de tu vida personal. Básicamente no tienes mucha vida personal porque siempre estas trabajando”, finalizó

