Checo Pérez: 'Prefiero más carreras en Latinoamérica que otro GP en México'

Checo Pérez repitió podio en el Gran Premio de México luego de finalizar en tercer lugar, por debajo de Lewis Hamilton y Max Verstappen. Sin embargo, el mexicano desea que la carrera de la Ciudad de México se mantenga siendo 'única'

Y es que previo a que se lleve a cabo el GP de Brasil, el piloto de Red Bull señaló: 'Más que otro Gran Premio en México, me gustaría llegar a otros países de Latinoamérica'.

Asimismo, Checo Pérez agradeció por el apoyo que le han dado los aficionados latinoamericanos a lo largo de la temporada, por lo que reiteró su deseo de competir en países como Argentina o Colombia.

"No lo hubiera imaginado, lo que implica en tu país y para otras personas. Siento un gran compromiso y me encantaría correr en Colombia o Argentina. Muchos países que me encantaría visitar y llevar la Fórmula 1. Al menos tenemos el Gran Premio de México. Tuve un showrun y es increíble. Me gustaría ir a otras partes del continente americano", declaró.

Cabe mencionar que el gran año que ha tenido el oriundo de Guadalajara lo ha llevado más allá de los circuitos, pues durante el showrun de Las Vegas, Checo fue uno de los pilotos más ovacionados.

El mexicano buscará otro podio en el GP de Brasil este fin de semana para mantenerse como segundo lugar del Campeonato Mundial de Pilotos.

