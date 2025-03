Checo Pérez puede ser opción para Cadillac, reconoció Mario Andretti

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 representa una oportunidad para varios pilotos de regresar o llegar a la parrilla. En el caso de Sergio 'Checo' Pérez, la afición mexicana no ha tardado en proponerlo como candidato a un asiento en el equipo estadounidense.

Y no es solamente un deseo de los seguidores del tapatío, sino que la escudería de General Motors sí tiene "en carpeta" a Pérez Mendoza. Al menos así lo afirmó el asesor Mario Andretti.

Los pilotos que Cadillac busca, de acuerdo con Andretti

En entrevista con ESPN Racing, el campeón de Fórmula 1 en 1978 fue cuidadoso de no revelar los nombres, pero no le cerró las puertas al mexicano. Andretti se negó a dar nombres concretos para no crear falsas expectativas, pero compartió los perfiles que buscan.

Checo Pérez espera una oportunidad con Cadillac | MEXSPORT

"Hay muchos en Estados Unidos, ya sabes, pero debido a las licencias y todo lo demás. Definitivamente, no hay demasiadas opciones", repitió, pues ya en su momento había reconocido que el tema de la Superlicencia limitaba a pilotos como Colton Herta.

"Pero el segundo conductor, el segundo asiento será definitivamente de un conductor experimentado que pueda estar disponible. Y todos sabemos que la selección a ese respecto es bastante clara", señaló.

Las palabras de Andretti sobre Checo Pérez

A pesar de la insistencia del entrevistador, el estadounidense de origen italiano se mantuvo firme en no dar nombres. "Puede que haya tres pilotos entre los que elegir. Tres pilotos de manera realista entre los que elegir. Y no voy a decirte cuáles",

Andretti aceptó que Checo puede ser una opción | MEXSPORT

Fue hasta que se le preguntó específicamente por el mexicano que reconoció que no lo descartan. "Es una opción. Podría ser una opción. Por supuesto”.

"Miras ahí afuera quién está disponible y es fácil. Puedes ver quién tiene más experiencia. Seguro que quieres experiencia. Estamos pensando mucho y yo no tengo la última palabra, pero tendré cierta influencia. De nuevo, yo, no soy el jefe total, así que no tomo la decisión final", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Helmut Marko reconoció su error con Lawson en Red Bull: "No pudo con la presión"

Checo Pérez se quedó sin asiento para este 2025 | MEXSPORT