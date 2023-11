Checo Pérez se molestó por los límites de pista en el GP de Abu Dabhi: "Es un poco ridículo"

Hay circuitos de Fórmula 1 en los que los límites de pista suelen ser un problema, lo que obliga a los pilotos a ser todavía más cuidadosos para no ser sancionados o para que no les borren tiempos en la clasificación. Algo que le ocurrió a Sergio 'Checo' Pérez este fin de semana en Abu Dhabi, en la última qualy de la Temporada 2023.

A pesar de que ya tiene asegurado el subcampeonato de pilotos, el mexicano quiere cerrar el año con un podio para mentalizarse de cara al 2024. Sin embargo, el fin de semana ha sido irregular, pues a pesar de las mejoras que tuvo Pérez Mendoza con el RB19 en la tercera sesión de prácticas y en las dos primeras rondas de clasificación, no subió del noveno lugar.

"SIEMPRE ES UN POCO RIDÍCULO" Checo Pérez dejó ver su molestia respecto al tema de los track limit, señala que se debe hacer algo. Sobre su clasificación, acepta que tuvo errores. #F1xFSMX pic.twitter.com/QbR3N11jTh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 25, 2023

"Habíamos tenido una muy buena clasificación hasta la Q3; al llegar a la Q3 tuve problemas acelerando con el mapa del motor y luego cuando estábamos en la última vuelta tuvimos los ‘track limit’ en la curva 1, y no fue ideal, me fui recto en la 6. No tuve una buena Q3", reconoció Checo.

Además, el tapatío externó su molestia pues consideró que los límites de pista, mismos que en el Circuito de Yas Marina se detectan con ayuda de la inteligencia artificial, les afectan a todos los pilotos. Por lo que espera que haya cambios para 2024.

“Hubiera hecho una gran diferencia para la carrera de mañana largar 5°, pero estamos en 9°. Al final los comisarios tienen más información (de los ‘track limit’), entonces siempre es un poco ridículo, tenemos que hacer algo para cambiarlo, que sea diferente, porque no hemos ganado nada pero te arruina mucho. No sabes si estás afuera o dentro”, finalizó.

