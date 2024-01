¿Checo Pérez se queda en Red Bull? Ford, al 'acecho' del piloto mexicano

El futuro de Sergio 'Checo' Pérez en la Fórmula 1 es incierto. Su contrato con Red Bull concluirá este 2024 y en la escudería austriaca todavía analizan si le renovarán para 2025, dependiendo de su rendimiento este año. Sin embargo, la asociación de los de Milton Keynes con Ford a partir de 2026 podría ser benéfico para el mexicano.

Con la nueva normativa de motores que tendrá la máxima categoría del automovilismo, Red Bull se asoció con la marca estadounidense para el desarrollo de su nuevo motor. En este contexto, el CEO de Ford Performance, Jim Farley, señaló que tienen un gran equipo de trabajo, además que manifestó su entusiasmo por asociarse con Pérez Mendoza.

"Tenemos el mejor equipo que existe; a los mejores pilotos; el mejor apoyo técnico. Tenemos lo mejor de Ford en todo el mundo para apoyarles. Pero el equipo, el equipo de propulsión que están construyendo en Milton Keynes, es como absolutamente, de primera clase. Vamos en primera clase a lo más alto del podio", señaló el CEO durante la presentación de la temporada 2024 de Ford Performance.

Con respecto a 'Checo' Pérez, quien estuvo invitado al evento, Farley mostró su alegría desde la presentación del tapatío y posteriormente reconoció que para ellos es importante tenerlo como 'socio'. "Creemos que hay mucha gente joven y diversa que ama nuestros productos, y no está tan familiarizada con Ford. Mira a 'Checo', ¿quién no quiere asociarse con 'Checo'?". El mexicano respondió al elogio al señalar que "a quién no le gustaría asociarse con Ford".

Diego, no pasa nada si alguna vez un periodista latinoamericano habla un poco de la posibilidad de que Jim Farley @FordPerformance en cierta manera podria ser quien presione a la gente de Milton Keynes para que Checo siga hasta el 2026. ¿Acaso no lo hacen los Europeos? pic.twitter.com/ITYsafuoNt — Formula1 Plus (@SOMOSF1PLUS) January 18, 2024

Pero a pesar de los elogios, Pérez Mendoza tendrá que demostrar en la Temporada 2024, la cual comenzará el 2 de marzo con el Gran Premio de Baréin, que merece continuar como compañero de Max Verstappen.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NO CORRE RIESGO! GP DE SINGAPUR NO SE CANCELARÁ ANTE CASO DE CORRUPCIÓN