Checo Pérez: 'Si tengo que dejar el deporte, puedo irme con mucho orgullo'

A Sergio Pérez no le preocupa quedarse sin equipo de Fórmula 1 para la próxima temporada, ya que sus logros dentro del deporte motor le permitirían retirarse con mucho orgullo.

"Si tengo que dejar el deporte, puedo irme con mucho orgullo ya que he respondido con el material que he tenido. No mucha gente puede tener una carrera así. Así que veremos qué pasa, pero estoy en paz conmigo mismo", declaró Pérez para el sitio oficial del Fórmula 1.

Checo consiguió su primer podio de la temporada al terminar segundo en el Gran Premio de Turquía, pero para el piloto mexicano habría podido terminar con mejores resultados.

"Ha habido cosas que hubieran podido salir mejor. Debería de tener dos podios esta temporada, debería de tener muchos puntos. Perderme dos carreras no fue ideal en un campeonato tan corto, pero en general estoy agradecido especialmente con el nivel de consistencia durante el año o durante los años", comentó.

Pérez también destacó que su salida no sería una injusticia, pues son cosas que ocurren dentro de la Fórmula 1.

"Sobre su es una injusticia quedarme fuera, creo que es parte de la Fórmula 1. Siempre supe que esto es así. Puedo llamarme a mí mismo como un privilegiado, he tenido una gran carrera durante 10 años en la Fórmula1", declaró.

