Checo Pérez sobre la supuesta salida de Verstappen: "Eso no me compete a mí"

El piloto mexicano de Fórmula 1, Checo Pérez, se distancia de las especulaciones sobre una posible salida de su compañero de equipo, Max Verstappen, enfocándose en su propio desempeño y en la fortaleza del equipo Red Bull.

El piloto mexicano Checo Pérez ha preferido mantenerse al margen de los recientes rumores que sugieren una posible salida de su compañero de equipo, Max Verstappen, de Red Bull Racing. Ante las preguntas de los medios sobre este tema, Pérez declaró: "Eso no me compete a mí".

Pérez enfatizó que su contrato no incluye ninguna cláusula relacionada con la posible salida de Verstappen o de los principales directivos del equipo, como Helmut Marko o Christian Horner. "Yo no tengo esa cláusula, yo no sé qué cláusula tenga Max en su contrato, pienso que es mejor que eso se lo pregunten a él", señaló Pérez.

El piloto mexicano aseguró que Verstappen está completamente comprometido con el equipo y que, en su opinión, el equipo Red Bull se encuentra en una posición sólida gracias a los resultados obtenidos y a la armonía existente entre los miembros del equipo. "La armonía que tenemos toma, probablemente, muchos años alcanzarla. Ahora mismo, todos en el equipo están trabajando muy bien juntos", afirmó Pérez.

Pérez también destacó la eficiencia del equipo en los últimos años y expresó que no ve ninguna razón para cambiar esa dinámica, aunque reconoció que sería un golpe para el equipo si Verstappen decidiera irse.

