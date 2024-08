Checo Pérez sobre su posible salida de Red Bull: "Fue pura especulación"

Con un contrato por dos años y totalmente comprometido por Red Bull. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez ya no piensa darle más importancia a la especulación que ha habido respecto a su futuro en la Fórmula 1 y de cara al Gran Premio de Países Bajos reiteró que nunca estuvo en riesgo su continuidad con los de Milton Keynes.

"Fue pura especulación (su posible salida del equipo). La reunión (después del Gran Premio de Bélgica) no tuvo nada que ver con los pilotos, fue todo sobre el rendimiento", declaró el piloto de Jalisco en el día de medios de este jueves en el Circuito de Zandvoort. "Tengo un contrato para los próximos dos años y estoy totalmente comprometido con Red Bull para cambiar las cosas".

El mexicano tiene una racha de nueve carreras sin subir al podio, con el Gran Premio de China en abril como el último compromiso en el que finalizó entre los mejores tres, mientras que el Gran Premio de Miami fue la última carrera en la que acabó Top 5. Al respecto, Checo consideró que en Países Bajos tendrá oportunidad de acabar con el mal paso.

"He dicho todo lo que tenía que decir. Lo más importante es que nos pongamos en la ventana (de configuración) desde la que pueda extraer el potencial del auto. Sigue siendo un RB y es un coche increíblemente rápido, últimamente ha sido complicado extraer el máximo", y añadió que el periodo vacacional les permitió progresar en la configuración del auto.

"Fue un momento muy positivo para Red Bull (el descanso); pudimos encontrar muchas cosas y creo que al menos sabemos dónde estamos con el auto en este momento. Hubo una o dos mejoras que nos llevaron por el camino equivocado. Si lo analizamos ahora, sabemos exactamente cómo está funcionando el coche, lo cual es muy positivo, porque no estaba tan claro en las últimas carreras", añadió.

Checo Pérez se desconectó durantes las vacaciones

Por otra parte, el mexicano enfatizó que no fue que él cambiara de una carrera a otra, sino que le fue costando acoplarse al RB20 y soluconar los problemas. "No es que a principios de año fuera mucho mejor piloto que ahora. Sin duda, hubo algunas cosas que no salieron como yo esperaba y que me perjudicaron más y probablemente no estábamos sacando el máximo partido del coche en ese sentido".

En ese escenario, señaló que la pausa le sirvió para "desconectarse" de las críticas. "Básicamente me fui y desconecté. Pero siempre, cuando estás en las vacaciones de verano, la parte de atrás de la mente está siempre en contacto con los ingenieros y lo que está pasando", finalizó.

