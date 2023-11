Checo Pérez tras terminar tercero en el Shootout: 'Con neumáticos nuevos sacábamos la pole'

A diferencia de lo sucedido ayer en la calificación para el Gran Premio de Brasil, Sergio 'Checo' Pérez sale fortalecido para el Sprint en Interlagos. El mexicano largará en la tercera posición de la mini carrera sabatina y buscará despegarse de Lewis Hamilton, quien lo acecha por el subliderato de la Fórmula 1.

Durante la Q3 de la Qualy, Checo no pudo correr una última vuelta para mejorar su tiempo. La mala estrategia de Red Bull, al aguantar la salida del tapatío, provocó que el #11 finalizara en la novena posición, muy atrás para su misión de ser Subcampeón de 2023.

Pero este sábado las cosas comenzaron diferentes y Pérez lució como prometió después de quedar fuera temprano del GP de México.

"Este ritmo lo tuvimos ayer, desafortunadamente no lo pudimos mostrar, con neumáticos nuevos hubiéramos sacado la pole position. Sabemos que los Sprint suelen ser caóticos, pero intentaremos sacar puntos hoy", apuntó el tricolor, quien suma 240 puntos, por 220 de Hamilton, con el Sprint y tres carreras por delante.

