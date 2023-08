En medio de un año agridulce, Sergio Pérez ha tenido que lidiar con fuertes críticas de la prensa extranjera, expilotos y demás personal del ‘gran circo’, sin embargo, los malos comentarios no le quitan el sueño, porque él confía en su talento y prefiere no mirar las redes sociales.

“Obviamente, siempre intentas de conseguir tu propio aprobado, es como desafiarte a ti mismo, pero no miro lo que dice la gente sobre mí o sobre mi carrera, sé de lo que soy capaz y lo que he hecho, y no fue hace tanto, tan sólo unos meses”, dijo Pérez previo al GP de los Países Bajos.

“Cuando la gente no está aquí es muy fácil hablar, esta es la forma en la que funciona el mundo del deporte, pero lo importante es estar desconcertado y rendir al máximo de tus posibilidades”, complementó.

El mexicano ha seguido los consejos que le dio Nico Rosberg de no mirar las redes sociales, ya que pueden ser contraproducentes y pueden ocasionar sentimientos negativos en su concentración deportiva.

“No sigo las redes sociales, lo primero, y después, durante el verano, he estado muy ocupado pasando un buen tiempo y no escucho todo eso, sólo me centro en lo que debo hacer”, comentó el de Guadalajara.

“No estoy donde me gustaría estar todavía, que es como estaba en el comienzo del año. Creo que las cosas iban más naturales para mí, pero hemos hecho un buen trabajo y pensamos que mejoraremos a partir de ahora, cada piloto tiene diferentes exigencias, y de cada uno se siente más cómodo con una cosa”, concluyó.

