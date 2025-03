¡Defienden a Checo Pérez! Aficionados revientan a Red Bull por ‘pésimo’ debut de Liam Lawson

La temporada de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina, por lo pronto se han llevado a cabo las dos primeras prácticas del Gran Premio de Australia y Liam Lawson ha desatado las críticas debido a su mal inicio.

Luego de las dos primeras prácticas el neozelandés terminó en los lugares 16 y 17 respectivamente y esta situación provocó que la afición se hiciera sentir recordando al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

Fórmula 1 l CRÉDITO X:redbullracing

Cabe mencionar, que Red Bull le dio las gracias al tapatío luego de una mala temporada a finales 2024 qué con la conjugación de las fallas de su auto terminó decepcionando luego de un 2023 lleno de éxitos.

En redes sociales la fanaticada se expresó: “Y decían que Checo era el problema. Pero el problema era Checo, no?. Marko ya está preparando el anuncio de salida de Lawons. Checo y su carrito chocón quedaban más arriba en las libres”, fueron algunas reacciones.

Our first track day comes to a close!



We’re still finding our feet, with Max finishing P7 and Liam in P17 #F1 || #AusGP pic.twitter.com/XgPGyVZsSa

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 14, 2025