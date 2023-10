El Gran Premio de México le da una 'calurosa' bienvenida a Checo Pérez en redes sociales

La Fórmula 1 llegó a México. El Autódromo Hermanos Rodríguez está listo para una edición más del Gran Premio de México, con Sergio 'Checo' Pérez como el centro de atención.

Este lunes, las redes sociales del GP de México ya dieron inicio a las actividades de este fin de semana. A través de un video, el México GP mandó motivación a Checo para que levante el camino en la Temporada 2023 de F1.

"¡Estamos contigo, Checo Perez! Te damos la bienvenida a casa con los brazos abiertos, prepárate para sentir ese gran apoyo de la afición, recuerda que estamos contigo en cada vuelta, demostrando que, juntos somos imparables", se escribió en las redes sociales del Gran Premio de México.

Dentro de este post había un video en el que se observa algunas de las escenas más icónicas de Checo con Red Bull, además de hacerle sentir el apoyo que ha recibido y recibirá en el Autódromo durante este fin de semana.

¡Estamos contigo @SChecoPerez!

Te damos la bienvenida a casa con los brazos abiertos, prepárate para sentir ese gran apoyo de la afición, recuerda que estamos contigo en cada vuelta, demostrando que, juntos somos imparables. #VamosCheco #Racepect pic.twitter.com/WXvvzQPbn7 — Mexico Grand Prix (@mexicogp) October 23, 2023

"Querido Checo, bienvenido a casa. Hoy más que nunca queremos que sepas que en las buenas y en las malas, siempre estamos contigo. Es el momento de alzar la voz y decirte que tú puedes. Tus triunfos van más allá de una bandera a cuadros. Eres la inspiración de todo un país, uno que nunca se rinde por qué 'This is the mexican way'", se dijo en el video.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: RAFAEL VAN DER VAART 'EXPLOTA' TRAS LA CRISIS DEL AJAX SIN EDSON ÁLVAREZ: "EQUIPO DE MIE..."