Esteban Gutiérrez necesita correr 300 km para poder seguir como piloto de pruebas de Mercedes

Cuando parecía que la carrera de Esteban Gutiérrez en Fórmula 1 resurgía de entre las cenizas, ahora su futuro es incierto al tener casi cuatro años sin manejar un monoplaza de la máxima categoría.

El regiomontano es actualmente piloto de reserva en Mercedes, Racing Point y McLaren, pero una nueva regla de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) que exige a los pilotos una súper licencia que se otorga a conductores no inscritos por los equipos y que les exige una prueba de conducción de 300 kilómetros arriba de un monoplaza.

"El equipo de F1 en cuestión debe demostrar que el solicitante ha conducido al menos 300 kilómetros en un auto de F1 representativo de manera constante a velocidades de carrera, durante un periodo máximo de dos días y completado no más de 180 días antes de la solicitud, ya sea certificado por la Autoridad Deportiva del país en el que se realizó la prueba o durante un evento que cuente para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno para Pilotos de la FIA”, dice el reglamento.

Fue por esto que Guti no pudo reemplazar a su compatriota Sergio Pérez en Silverstone el fin de semana anterior cuando el mexicano fue aislado por coronavirus.

“Creo que Esteban habría sido un candidato realmente fuerte para el puesto [Racing Point] pero desafortunadamente no calificó. Hay una nueva regla este año que dice que si no has corrido en un auto de Fórmula 1, en un evento oficial, durante los últimos tres años, debes haber hecho una prueba de al menos 300 km”, declaró Toto Wolff, director de Mercedes, sobre el regiomontano.

El equipo de Brackley indicó que Gutiérrez no tendrá la oportunidad de sumar el tiempo en pista necesario reemplazando a uno de sus pilotos oficiales en un entrenamiento libre en un viernes de Gran Premio.

De acuerdo con Motorsport, se está buscando una oportunidad para realizar una prueba, potencialmente en un Mercedes de 2018 como el que usaron Lewis Hamilton y Valtteri Bottas en Silverstone antes de iniciar la temporada 2020. Sin embargo, todavía no se ha programado ninguna fecha.

"Tenemos que analizar ahora lo que significa para nosotros, es una pena, porque darle una oportunidad a Esteban siempre es agradable y él ha sido una parte importante del equipo y es un pilar fuerte del equipo”, añadió Wolff.