F1: Circuito Spa-Francorchamps, la pista más peligrosa en el mundo del automovilismo

Hay una pista en el mundo a la que los pilotos le temen, y no solamente por su nivel dificultad, ni por sus peligrosas curvas, sino porque en ciertas condiciones, recorrer el trazado se convierte en sinónimo de tragedia.

El Circuito de Spa-Francorchamps es un circuito de carreras situado cerca de las localidades de Spa, Francorchamps, Malmedy y Stavelot en la provincia de Lieja, Bélgica. Fue creado en 1920 y desde 1921 que se disputan carreras de motor.

En 1925 se perdió por primera vez una vida, fue la de Bill Hollowell (de Gran Bretaña en un Moto GP 350cc), desde entonces 49 pilotos y 4 comisarios han muerto por fatales accidentes, la mayoría de ellos a temprana edad.

Los últimos dos casos impactaron completamente al mundo del automovilismo, el de Anthoine Hubert de 22 años en 2019, quien tuvo un brutal accidente en la F2 y el más reciente, el de Dilano Van't Hoff de 18 años en 2023, quien disputaba una carrera de la Fórmula Regional Europea en una pista sin visibilidad debido a la lluvia. Ambos pilotos fueron impactados por otro monoplaza a máxima velocidad, luego de quedar cruzados en la pista al salir de las peligrosas curvas conocidas como Eau Rouge.

Luego del fatídico accidente de Van't, varios pilotos salieron a pedirle a la FIA que se revisara el circuito, en específico las curvas Eau Rouge que tantas vidas ha cobrado.

Es por eso que ahora, previo al Gran Premio de Bélgica 2023, grandes pilotos reconocidos como George Russell, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Max Verstappen, han pedido cancelar la carrera, pues se prevén malas condiciones.

George Russell

“Las dos preguntas son si Spa es lo suficientemente seguro y luego está la cuestión de las condiciones. El hecho es que los deportes de motor siempre serán peligrosos cuando viajas a estas velocidades. Si tuvieras que poner un ranking de riesgo de todos los circuitos, seguro que Spa es uno de los circuitos más arriesgados, junto con Jeddah, junto con Mónaco, por ejemplo. Suzuka hasta cierto punto.”

“Sentí como el incidente que sucedió en FRECA, era solo cuestión de tiempo antes de que sucediera algo así. Los conductores no van a toda velocidad en la recta porque no pueden ver, luego alguien choca por detrás y luego hay un coche en medio de la pista. Obviamente, cancelar una carrera no es perfecto para nadie. Pero no queremos ver un gran incidente como el que acabamos de ver”.

Charles Leclerc

“Este es otro tema que la FIA debe mirar de cerca, especialmente en un fin de semana como este en el que parece que lloverá bastante durante todo el fin de semana, para no sentir la presión de comenzar una carrera solo porque no tuvimos. Podríamos estar en esa situación este fin de semana.”

“Es obvio decirlo, pero la seguridad debe ser lo primero y esta debe ser la prioridad. La gente, y en primer lugar los pilotos, no deberíamos quejarnos si no tenemos vueltas porque no es seguro hacerlo, con todo lo que ha pasado.”

Fernando Alonso

“En la FP1 de Budapest, la visibilidad estaba en el límite, no es algo específico de la pista, no es que la visibilidad de Spa sea menor, solo la naturaleza de los autos ahora con el efecto suelo y neumáticos grandes, el rocío es más grande que el pasado.”

“Así que sí, nosotros obviamente, es necesario comprobarlo. Es un fin de semana de velocidad, por lo que no existe el riesgo de retrasar o cancelar una clasificación o carrera, ahora tenemos dos clasificaciones y dos carreras, por lo que el riesgo es un poco más alto que un fin de semana normal.”

Max Verstappen

“Desafortunadamente, los accidentes ocurren, y cuando miras hacia atrás al accidente que sucedió, fue extremadamente desafortunado la forma en que sucedió. No creo que haya mucho que puedas hacer o cambiar para que sea mucho más seguro porque también hay otras pistas en las que, si tienes un accidente, vuelves a la pista y hay muy poca visibilidad puede volver a pasar. También es un poco desafortunado en la forma en que sucede en Spa dos veces muy cerca una de la otra”.

