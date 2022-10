F1: Dalia Ramos, primera mexicana en ser jefa en Build and Test de Alpine

Dalia Ramos se ha convertido en la primera mexicana en el cargo de jefa de Build and Test de la escudería Alpine de la Fórmula 1.

"Algo que tengo muy grabado es que mi papá siempre me decía ‘cuando estudies en el extranjero’, ‘cuando vayas a hacer tu posgrado al extranjero’, ‘cuando viajes a tal país’. Él no me decía ‘si algún día lo haces’, me decía cuando lo hagas y en mi cabeza siempre estuvo presente: lo voy a lograr y voy a tener becas. No hubo duda de que lo iba a hacer”, comentó Carolina en entrevista con el rotativo excelsior previo al Gran Premio de México de Fórmula Uno.

Ramos Guerra reconoció la importancia y lo influyente que puede ser en el equipo francés, siendo un parteaguas para que muchas más mujeres sean tomadas en cuenta en un deporte donde predominan los varones.

“Me doy cuenta de que cambiar vidas está en el desarrollar a mi equipo, en apoyarlos y en abrir los caminos para las niñas que vienen en las siguientes generaciones”, explicó.

Dalia es egresada del Tecnológico de Monterrey, donde estudió mecatrónica y posteriormente decidió estudiar la maestría en ingeniería de manufactura y management en la Universidad de Nottingham en Inglaterra.

