F1: Equipo de Mercedes ayudó a aficionada de Hamilton que fue acosada en las gradas

Parece ser que la Fórmula 1 no tuvo un gran fin de semana en las gradas, pues desde el inicio del Gran Premio de Austria, algunos aficionados que asistieron al evento reportaron comentarios sexistas, agresiones sexuales, comentarios homofóbicos y racistas, de acuerdo con Der Standard.



Uno caso muy especial fue de una chica fanática de Lewis Hamilton y Mercedes, pues algunas personas que apoyan a Max Verstappen y Red Bull por estar en casa, levantaron la falda de la joven y le dijeron que no tenía ningun respeto por ser seguidora del piloto inglés.

El equipo de Mercedes se enteró del caso y decidió llevar a la joven a los boxes, donde conoció a Lewis Hamilton tras el GP. Desde luego que no se le borró el horroroso momento que vivió, pero le sacó una sonrisa y conoció a su ídolo.

Tras este acto, el jefe de Mercedes levantó la voz para que la gente termine con este tipo de acciones, pues las carreas de la Fórmula 1 son para divertirse, sea cual sea el equipo al que apoyen los fanaticos.

“Descubrimos que sucedió esto. Y esto tiene que parar. Si eres fan de la Fórmula 1, sea cual sea el equipo, sea el piloto que sea, no puedes ser racista, sexista, y no puedes ser homofóbo porque entonces no encajas en la Fórmula 1 y no te quetemos”, dijo Toto Wolff.

Al mismo tiempo, señaló que no es culpa de todos los que asisten, por lo que no puede generalizar, pero si deben tener cuidado y tomar medidas para evitar este tipo de actos.

“Por otro lado, debemos tener cuidado. Solo porque hay unos cuantos tontos borrachos por ahí que no han comprendido cómo va el mundo hoy. No deberíamos condenar al 99.9 por ciento de los fans que vienen aquí.

“Siempre habrá idiotas alrededor. Espero que hayamos brindado un buen espectáculo para el resto y el resto pueden quedarse en casa”, finalizó.

Cabe destacar que la F1 lanzó un comunicado para señalar que tomarán cartas en el asunto para evitar que se repita la sitación.

