Fernando Alonso sobre la sanción: 'La FIA lo ha hecho un poco mal'

Fernando Alonso se pronunció luego de que los comisionarios le impusieron una penalización de 10 segundos en el Gran Premio de Arabia Saudita.

En entrevista para los medios de comunicación, el piloto de Aston Martin expresó que la FIA tuvo una hora para dar la penalización y así él pudo haber hecho más.

"Si me llegan a decir que teníamos diez segundos de penalización, habría tirado más y le habría sacado 11 ó 12 a Russell. Podía más, pero como no habían dicho nada era una carrera de controlar un poco a Mercedes y a Ferrari y aún así éramos más rápidos que ellos. Duele un poco no estar en el podio, aún no lo he asimilado, estoy con un muy buen sabor de boca. La FIA no ha quedado muy bien, han tenido una hora para dar la penalización y lo han echo un poquito mal", dijo Fernando.

Fernando Alonso : La FIA no ha quedado muy bien, han tenido una hora para dar la penalización y lo han echo un poquito mal Fernando cargando contra la FIA#FIA #MAFIA #F1 #AstonMartinF1 #AstonMartin #FernandoAlonso pic.twitter.com/bAl4baMvwE — mozna (@moznaTTT) March 19, 2023

Y finalmente puntualizó: "El objetivo de este fin de semana era ver más que nada cuán competitivos podríamos ser aquí, en un circuito muy diferente a Bahréin. Éramos el segundo coche más rápido y hemos controlado bien a los Ferrari y a los Mercedes en todo momento e incluso hemos podido aumentar la distancia. Y al principio incluso hemos liderado la carrera un par de vueltas" ha sentenciado.

