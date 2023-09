Fernando Tornello, voz de la F1, sobre Sergio Pérez: "Tiene el talento para ser campeón"

Gran ambiente se vivió este miércoles en el meet and greet con Fernando Tornello, la voz de la Fórmula Uno en Latinoamérica, quien se reunió con todos sus fans de la Ciudad de México para platicar sobre su experiencia en las pistas e intercambiar ideas de la actualidad del Gran Circo Automovilístico.

Uno de los temas que no podía faltar en la mesa era sobre Sergio Pérez, quien es uno de los pilotos más trascendentes de la historia en América, sin embargo, Fernando se reservó a decir que pueda ser el mejor.

“No es el mejor de la historia, porque hubo pilotos que superaron las medias normales, pero es un piloto que tiene el talento para ser campeón, yo creo que hay que darle el mérito que le corresponde y saber que a veces se pierde contra quien es el mejor de la era”, comentó Tornello.

En las últimas semanas, un caso muy sonado fueron las declaraciones de Helmut Marko, quien dijo el piloto mexicano no tenía el mismo desempeño que Max Verstappen por ser sudamericano, palabras que le sacaron una sonrisa a Tornello, pue considera que es parte del show de la F1.

“Él es un provocador, lo que busca es motivar a los pilotos, yo lo vi correr cuando todavía no perdía un ojo y no era tan complicado. Después se puso complicado, pero yo creo que lo hace para pinchar a los pilotos y que saquen más para afuera y mejoren. El caso no es con “Checo”, es con todos, no habla mal de Verstappen, porque no les da ni un motivo y lo tienen que tener como el niño mimado sino se les va al equipo rival”, concluyó.

