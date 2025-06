FIA castiga a Max Verstappen por 'arrebato' en España, ¿se pierde el Gran Premio de Canadá?

La desesperación de Max Verstappen es evidente. Si en Imola el RB21 era más competitivo y cercano a las "necesidades" del neerlandés, en el Gran Premio de España nuevamente fue un auto difícil de controlar hasta para el Tetracampeón de Fórmula 1.

Más de una ocasión se quejó Verstappen del agarre y de la frenada, a pesar de lo cual por momentos le dio batalla a los McLaren. Uno de ésos fue cuando, en una apuesta arriesgada, Red Bull hizo tres paradas y el neerlandés salió a distancia de DRS de Lando Norris.

Verstappen tuvo una decepcionante jornada | AP

Aunque con el pasar de los giros el británico se alejó, el tráfico de los rezagados le abrió la puerta a una nueva batalla. Sin embargo, Verstappen también se vio perjudicado por la disputa entre Liam Lawson y Oliver Bearman. "Malditos idiotas", explotó el neerlandés por la radio del equipo.

Sin embargo, el punto de colapso para el piloto fue tras la salida del auto de seguridad por un incidente de Andrea Kimi Antonelli. Red Bull no quiso quedarse fuera y siguió el ejemplo de las otras escuderías de pasar a boxes, pero ya sin gomas suaves, por lo que colocaron duras.

Las decisiones de Red Bull le costaron caro a Verstappen | AP

Desde la parada, Verstappen se quejó por la radio y con razón. Una vez que se marchó el Safety Car, Charles Leclerc lo superó y aunque hubo contacto, dirección de carrera no consideró que fuera penalizable. Además, George Russell también aprovechó el rezago de Max, que salió de la pista y regresó por delante del británico.

Giampiero Lambiasse le pidió que devolviera la posición, pero el neerlandés se negó y en la siguiente ocasión, intencionalmente chocó contra el de Mercedes. Aunque al final le cedió el lugar, recibió una sanción de diez segundos y del quinto puesto cayó al décimo.

A dramatic restart! 😱



This was a heart-in-mouth moment between Verstappen and Leclerc 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/xO8Qz3USJa

— Formula 1 (@F1) June 1, 2025